5天4夜總路程將近110公里。（東興國中提供／蔡明亘桃園傳真）

東興國中師生啟程前到中壢仁海宮祈福。（東興國中提供／蔡明亘桃園傳真）

東興國中師生不畏寒流，今起展開5天4夜健走探索旅程。（東興國中提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區東興國中將教育結合慈善，配合走讀課程，仿效媽祖遶境文化規畫「戶外教育百里健走、媽祖有情心路之旅」，校長林祺文今率逾50師生展開5天4夜募款健走，將走訪苗栗、台中與彰化等地超過10間廟宇，總路程將近110公里，帶領學生來趟「遠征式學習」的冒險互助五感探索之旅。

東興國中百里健走活動今起出發至2月1日，師生一早到中壢媽祖信仰中心仁海宮參拜祈福後啟程，搭車至苗栗再展開健行旅程。林祺文表示，東興國中首屆舉辦百里健走，盼為心路基金會桃園分會的遲緩兒募款，且讓學生走出教室到戶外學習，也是實驗教育一環，透過手、眼、耳、心、腳，以五感體驗台灣媽祖行腳，感受鄉土文化之美，瞭解本土信仰傳遞的善念與慈悲心。

林祺文說明，近日寒流來襲，學生在嚴寒天氣下行腳，沿途進行體能與心靈的鍛鍊，跨出教室藩籬參與式學習，是趟自我精進與團隊互助激勵的冒險旅程，且這次活動也提倡減塑觀念，不得使用一次性飲料瓶。此外，5天4夜活動中，每晚都會安排反省會時間，讓每小隊針對當日狀況、分工學習與步數里程進行反思討論。

參與健行的張姓同學表示，先前疫情期間都待在家相當鬱悶，這次活動不僅可以親自探訪其他縣市的信仰文化，還能募款幫助遲緩兒，相當有意義，出發前大家都既期待又興奮。

桃市府教育局長劉仲成今也到場勉勵學子，並表示百里健行的戶外教育是12年課綱內生活與實踐教育最棒的題材，學生可真正體會到何謂團隊合作，也是德智體群美五育中，群育的最佳展現，盼學生在走讀過程中，與自己的內心對話，養成強而有力的行動力，以及自我挑戰、永不放棄的精神。