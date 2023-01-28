氣象局資料顯示，受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫。（圖／氣象局）

天氣冷颼颼！今（28）日大年初七全台各地持續受到寒流影響，各地都有局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮甚至有機會下探6度。氣象局今日下午對全台發布低溫特報，22縣市皆在列，其中有17縣市為「橙色燈號」，尤其桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、宜蘭等地，恐下探6度。

氣象局稍早對全台22縣市發布低溫特報，影響時間為今日下午至明（29）日上午，受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫；今晚至明日雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖，可能持續10度左右低溫，甚至有機會下探6度以下，提醒民眾做好防寒準備。

屬於橙色燈號「非常寒冷」的地區為：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣，可能下探6度以下；新北市、基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生機率；另外，連江縣也有機會下探6度。

而屬於黃色燈號「寒冷」的地區則是：嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣，氣溫可能會低於10度。

此外，氣象局持續發布陸上強風特報，由於東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風，提醒附近民眾注意自身安全。