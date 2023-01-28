屏東孫姓男子因心情不好，與堂弟及2名友人於巷口榕樹下飲酒，孫男喝到泥醉，被人一路攙扶回家，堂弟卻因故重心不穩而跌倒在地，頭部因此受創，送醫不治，檢警認為是孫男酒後與堂弟拉扯導致過失致死，但法官審酌後認為，全案缺乏積極事證，因此一審判決孫男無罪。可上訴。

檢警調查發現，孫男因心情不佳、藉酒澆愁，喝到凌晨已呈現泥醉狀況，與上前攙扶他的堂弟發生爭執，兩人拉扯後堂弟因重心不穩而跌倒在地，造成頭部大力撞擊柏油路面，而導致左側顱內出血、左側顱內骨折、嚴重腦血腫等傷害，經送醫急救後宣告死亡，孫男因此被依涉犯過失致死罪嫌起訴。

法官開庭勘驗現場錄像，發現案發當晚3名男子走出巷口，走在最前面男子，往後倒退幾步，退至巷內；接著堂弟以倒退方式自巷內退至巷口，並以背部朝下方式倒地，倒地時後腦部撞擊路面。

法官認為，依據勘驗結果，可知堂弟與另名男子共同攙扶孫男，但從巷內倒退至巷口並倒地，究竟是因何原因、是否遭人施力、遭何人施力、如何施力而致倒地，均未呈現於監視器錄影畫面中，倒地原因自屬不明，難認是孫男拉扯推弄行為所致。

加上解剖報告書暨鑑定報告書與相驗屍體證明書等文件，僅能證明死者事後所受傷勢及最終死亡結果事實，均無從證明孫男有何對他施力導致倒地行為。

認為檢警提出的證據，均缺乏積極事證證明孫男確實有對堂弟拉扯推弄的積極作為，而導致他重心不穩往後倒地。因此只能依「罪證有疑、利於被告」原則，一審判決無罪。