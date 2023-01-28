嘉義市「全嘉在藝起2.0」系列活動，女高音吳庭萱演出。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「全嘉在藝起2.0」系列活動在中正公園演出，民眾熱情觀賞。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府文化局辦理「全嘉在藝起2.0」藝文紓困系列活動，讓市民發現在地表演團體的精采技藝演出，28日在中正公園由平均年齡逾80歲的美聲女團「展望合唱團」、「貓頭鷹樂團」接力表演，文化局長盧怡君與民眾熱情觀賞。

盧怡君表示，嘉義市藝文展演活動多元，且成效斐然，文化局協助在地演藝團隊在疫情期間維持藝文能量不中斷，今年擴大舉辦「全嘉在藝起2.0」的系列活動。

還委由專業團隊用影音記錄下來，在臉書、Youtube等網路平台直播影片，讓更藝文愛好者能認識嘉義市的優質團體，進而支持在地藝文發展。

市府文化局表示，「全嘉在藝起2.0」活動自1月8日起由「義興閣掌中劇團」領跑，陸續完成8場表演及工作坊活動，新春第1場由台灣展望合唱團、貓頭鷹樂團接力演出。

台灣展望合唱團團員來自各行各業愛好合唱的女性組成，由聲樂家暨合唱指揮家吳宏璋擔任指揮，合唱團帶來多首大家耳熟能詳的歌曲，貓頭鷹樂團結合民謠演繹當紅歌曲，帶動現場民眾跟著哼唱，民眾沉醉在年節歡樂氣氛中，共享寒冬暖陽下的午後時光。

市府文化局表示，全嘉在藝起2.0系列活動至2月24日截止，而配合農曆春節舉辦的「年節慶典」，將於2月4至5日元宵假期，由本市傑出表演團隊嘉義市管樂團、義興閣掌中劇團、雪翎舞蹈團及嘉頌重奏團，在文化廣場帶來精采演出，並舉辦「猜燈謎」活動，與民眾歡度元宵節，相關訊息公布於文化局音樂廳臉書官網。