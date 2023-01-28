「復興崗書畫會會員聯展」開幕式28日舉行，前總統府資政廖了以及多位藝術人士共襄盛舉。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

「復興崗書畫會」致力推展國內藝術創作交流活動，即日起在葫蘆墩文化中心舉辦聯展，包括水墨、油畫、書法等近60件精采作品，提供觀賞者多層次的視覺饗宴，展期至2月19日止，歡迎民眾來一場藝術饗宴。

「復興崗書畫會會員聯展」今舉辦開幕式，包括前總統府資政廖了以、立委江啟臣等共襄盛舉，來賓冠蓋雲集。葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，復興崗書畫會於2021年由台北海洋科大副校長陳合成創立，集聚國防大學政戰學院藝術系校友組成，致力推展國內藝術創作交流活動，深受肯定。

復興崗書畫會會長朱仲儒指出，「復興崗」是國軍戰鬥文藝重要的發源地，復興崗書畫會會員在青壯年時期即投入軍旅，傳承復興崗精神，將所學回饋母校繼續為國家與國軍奉獻心力。

創會會長陳合成寫生作品《東引烈女義坑》，描繪馬祖東引地區獨特的閃長岩地形景觀，嶙峋岩石和礁嶼散發出獨特的象形美感；會長朱仲儒寫生作品《新社花海》，繽紛色彩勾勒出幸福洋溢的圖像；趙其雄《木蘭勝境》以墨色為主、重點設色，花鳥筆調技法揮灑小寫意山水畫。

會員劉時傑回溯生命中美好童年記憶創作《白晝》，運用半自動性技巧及筆觸增添畫面拙趣；王峰《春分》田邊幼嫩秧苗，水影映照天光的春天氣息，盡顯萬物生長的生命能量；吳相文《晨曲》漸進緩出的墨韻賦色及明暗對比，顯示生命在自然中幻化而生的意境。

葫蘆墩文化中心指出，「復興崗書畫會會員聯展」作品包括水墨、油畫、書法等近60件，展期至2月19日止。