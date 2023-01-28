女星Sandy（吳姍儒）去年1月結婚，目前孕期來到第9個月，已進入生產倒數。今（28日）凌晨，Sandy發IG限時動態表示，半夜12點叫外送，等了2個半小時才拿到，忍不住抱怨：「超討厭等食物的日常」，並歡迎網友評分憤怒指數。

Sandy先在IG限時動態PO大碗的水果嘉年華，拼盤內有無花果、淡雪草莓、金棗、櫻桃和藍莓，問：「這樣等一下外送的章魚燒應該還吃得下吧？」

想不到過了3小時，Sandy透過愛犬呵喜表達等外送太久的無奈，她在呵喜的照片上寫道：「午夜十二點叫的外送，凌晨兩點半才到，然後平台送30元折扣，呵喜表示：啊不就還好家裡還有水果可以吃？」不難看出Sandy不滿外送抵達的時間和補償的方案。最後，Sandy在下方設了一個「超討厭等食物的日常」的框框，公開讓網友評分憤怒指數。

消息一出，引起網路熱議，有網友有心戚戚焉，直呼：「過年真的都會這樣」、「半夜好叫的只剩計程車」，但也有網友向Sandy喊話：「等不起就自己去買」、「過年有人送就要偷笑了」，一名自稱外送員的網友則留言解釋：「不是我們不想儘早送達，過年店家少，有開的店家都會爆單，過年會出來跑的外送員，沒有很多之下，系統就會讓外送員夾單送餐，外送員也無法一直拒單，有取單率問題低於85%薪水少一半以上，就算轉單，單還是飛回來到身上。」