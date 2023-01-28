寒流襲台，中央氣象局持續發布低溫特報，這也讓台24線霧台鄉阿禮部落櫻花悄悄綻放，繁櫻盛開、「粉」得浪漫；目前花已開八成，估計二月中旬將全面盛開，霧台鄉公所邀請遊客前來雲霧故鄉體驗最美風景。

寒流加速霧台櫻花盛開，點綴山徑、粉得非常浪漫。（林和生攝）

屏東霧台鄉櫻花屬於台灣原生種，每年1月底至2月是開花高峰期，近日寒流催生櫻花綻放，沿著台24線蜿蜒道路往上，遊客紛紛拿出手機記錄下這絕美風景。

為避免人車湧入、造成部落交通癱瘓，部落春節啟動總量管制，持續至29日，管制時間於上午9時30分至下午2時，車輛僅能通行至谷川大橋，遊客則由接駁車接送。

阿禮部落劃設自然人文生態景觀區，部落春節過後將推出「百年石板家屋導覽」及「sasadra古道漫步」遊程，期盼透過「櫻國禮趣」系列活動，在春節及二二八連假開放旅客自由入內，僅需於開園時臨櫃繳納入園費用100元，即可進入漫步賞花，或到百年石板家屋參觀，其他時間則全採預約制。