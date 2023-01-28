居家過多雜物堆積 增加火災擴大之風險。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

寒流來襲！低溫帶來的影響，不僅是體感溫度降低，更要注意家中難以察覺的隱形殺手。根據內政部消防署統計資料，2021年12月至2022年2月冬季期間，火災死亡案件起火原因第1位為「電氣因素」，高雄市消防局根據居家訪視的經驗來分析，發現3個常見的電器使用及居家生活的致災習慣，要特別注意。

根據內政部消防署統計資料，2021年12月至2022年2月冬季期間，火災死亡案件起火原因第1位為「電氣因素」，共造成16人死亡，遠高於第二名「遺留火種」及第三名「縱火」。

高市消防局根據居家訪視的經驗來分析，發現以下3個常見的電器使用及居家生活致災習慣，包含「錯誤的使用抗寒電器設備」、「延長線不當使用」及「家中放置過多物品」。

像是電暖爐、電熱毯等，都是常見的抗寒電器，但如果不當的使用，例如：電器設備，未與人或可燃物保持適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被等，一旦疏忽特別容易釀災。 因此，使用即熱式的電器設備，除應設定適當使用時間、確保人員在場外，並要與可燃物，至少保持1公尺之安全距離。

另外，為了方便，將「即時產生熱能」等高功率電器設備如電磁爐等，使用於延長線上，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。2019年後「經濟部標準檢驗局(BSMI)」在延長線的安全規範上，增加許多的要求。換言之，汰舊家中老舊延長線，選購2019年後製造的延長線，並正確使用，才是避免延長線釀災不二法門。

最後，在居家訪視的經驗中，常常看到民眾住家樓梯、客廳放置許多可燃物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時，反而成了影響逃生、火勢擴大的致命殺手。

除電氣及居家生活的安全外，因應寒流，也要留意家中熱水器使用環境是否保持通風，根據內政部消防署統計，去2022年發生18件一氧化碳中毒事故，其中有17件，是因為屋外式熱水器安裝在通風不良處所，導致瓦斯熱水器或爐具燃燒不完全，產生一氧化碳，以致發生中毒事件，所以應該提高警覺，使用時瓦斯熱水器一定要保持空氣流通。