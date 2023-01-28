今年新春又有網友點名雲林縣是「旅遊沙漠」、「不好玩」，對此雲林縣政府28日表示年假期間，雲林山區草嶺、石壁風景區，以及海區口湖遊客中心、宜梧滯洪池、梧北鐵花窗社區、北港朝天宮、武德宮等景點，都是人山人海，住宿一房難求，吸引全台各地遊客前來，感受雲林的好山好水與人文歷史，絕對很好玩。

雲林縣又被網友點名是「旅遊沙漠」，雲林縣政府表示北港朝天宮等景點湧人潮一房難求。（張朝欣攝）

雲林縣政府為推動健康旅遊，於草嶺風景區規畫縣內第1個森林療癒基地，以杉林步道、雲嶺之丘、五元兩角及木馬古道等景點為主要場域，新春期間吸引眾多遊客造訪，店家忙得不亦樂乎，直說這是疫情以來人潮最多的一次，沈寂多年的草嶺風景區總算重現往年的熱鬧情景了。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，草嶺櫻花季將於2月1日登場，草嶺、石壁區約種植1萬棵櫻花樹，分布面積達18公頃，目前山茶花、李花、梅花、桃花、紫藤花，以及寒櫻、山櫻、八重櫻、富士櫻等各種櫻花陸續綻放，從冬末到春季有不同花卉可欣賞，同時還能品嘗世界級古坑咖啡，絕對值得一遊。

另外，雲林海區西濱快速公路沿線景點也是人潮不斷，口湖遊客中心每天都有上千人造訪，遊客先參訪周邊宜梧滯洪池、成龍溼地、梧北鐵花窗社區，再前往四湖三條崙海水浴場、台西海園觀光園區、麥寮濁水溪出海口生態園區，北港朝天宮與武德宮等，各鄉鎮旅館、民宿都已被預定一空。

陳璧君指出，為讓全台遊客盡興體驗雲林豐富底蘊，縣府特別串聯縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、特色景點等，推出「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「漫步輕旅行」、「鐵道樂活遊」、「雲東經典步道森呼吸」、「雲西海陸深度微旅行」等遊程，就是要讓遊客感受「好好玩」的雲林。