有消費者投訴，日前在熊貓外送平台訂購福袋，刷卡1451元後訂單遭到取消，但款項並未退還至退款帳戶，向客服反映對方表示將刷退到原來的信用卡。消費者今日檢查帳單發現也沒退還，且熊貓後續處理的方式更讓他氣炸，怒批消費者若無注意持續追蹤不就被坑了1000多元，熊貓現在堅持只能退「優惠券」極不合理，簡直與詐騙集團無異，他將向消保官投訴，以維護所有消費者權益。

熊貓外送退款陷阱重重，消費者怒批根本是詐騙集團。(民眾提供)

台南一名林姓男子，元旦在熊貓向超商訂購1451元的行李箱福袋，但訂單隨即以缺貨的理由被取消，款項被退到APP裡的退款帳戶。

林男搜尋其他家超商，發現某家還有刊登顯示有貨，於是再次訂購，但訂單仍被取消，不過，這次錢並沒有退到帳戶，經向客服反映，客服表示因退款系統出了問題，所以將會以刷退方式退還1451元。

林男表示，使用熊貓點餐購物的次數太多，所以很難記清明細紀錄，但先前曾發現熊貓說會刷退，過了幾個月突然想到，遍尋帳單卻沒看到刷退紀錄，經再次向熊貓查詢，才發現根本還沒退款的「不良紀錄」。

林男今天檢查帳單，發現熊貓又沒有刷退1451元，與客服聯繫，對方卻說現在只能退還5張250元、1張201元的優惠券，並表示這已是最佳方案了。

林男說，要消費者自行發現沒有刷退，且只能退優惠券，「我犯了什麼錯呢？」，而且6張優惠券代表必須還要再消費6次、金額達到才能抵光，根本是強迫消費，且還不能跟其他的優惠折扣同時使用，認為這種解決方式實在是太不合理。

但熊貓客服堅稱無法提出其他解決方案，在找不到熊貓其他反映管道下，讓林男被迫只能接受，但林男決定向消保官投訴，避免其他消費者遇到相同問題。