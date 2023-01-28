台東縣消防局統計今年春節期間從除夕到大年初六，火災發生34件，比去年同期增加10件，其中以雜草火災為大宗，年初二因電線起火燃燒發生住宅火災1件，所幸無延燒亦無傷亡；另外，山域事故有5件，也比去年同期增加，研判是因為南橫公路全線開通，造成山難頻傳。

根據台東縣消防局統計，春節連假期間從除夕（21日）至初六（27日），台東發生火災有34件，比去年同期增加10件，年初五單日就有11件，以雜草火災為大宗，年初二有因電線起火燃燒發生住宅火災1件，所幸無延燒亦無傷亡。

而災害搶救案件共發生5件，都是山域事故，尤其南橫公路去年全線開通，喜愛登山民眾趁春節連假到關山嶺山、南一段、嘉明湖、栗松溫泉等熱門登山景點，部分因準備不周全致發生山域事故頻繁。

消防局管建興局長提醒登山民眾完善規畫行程路線且備妥相關裝備，隨時注意氣候變化，適度調整行程切勿貿然躁進。

另外，到院前緊急救護案件有385件，比去年同期增加51件，以交通事故車禍案件及急病案件居多，車禍救護共78件，經分析為春節期間民眾駕車至台東走春，路況較不熟悉、搶快等因素故造成車禍事故，另過年期間寒流來襲，低溫亦對慢性病等民眾造成健康上危害。

台東縣消防局呼籲，民眾不論遊玩或至山區旅遊務必注意行車及登山安全；從事登山活動時，務必結伴而行並評估身體狀況再行上山，避免於網路上參加臨時組團或號召成團，發生主召人及其餘團員不顧團員生命安全，竟自行離去等類似落單案件一再發生。