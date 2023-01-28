IG追蹤人數一度高達497萬的網紅「最強奶媽」謝薇安（本名劉又禎），2020年間遭IG上有1.6萬粉絲追蹤的網美應慈樺PO文罵她「盜圖」、「假掰」，憤而提告，應女被判拘役55日確定，民事部分，一審判應賠償15萬元，案經上訴，台灣高等法院認為，雙方因在另件訴訟上和解，應已賠償5萬元，並承諾若再犯將付違約金50萬元，劉同意拋棄請求權，因此改判應免賠確定。

應女2020年7月到謝薇安IG留言，「我也不想跟愛盜圖自私自利內心黑暗醜陋的腦紅吵」、「假掰腦紅」、「她已經不只一次用別人的圖，甚至還改作過」、「品德很有問題」；應女並至DCARD發文指謝薇安雖外表好看，但脾氣和品德真的不行。

台北地院一審依加重誹謗罪判應女2月徒刑、可易科罰金6萬元。應女上訴後，高院依4個加重誹謗罪各判拘役25日，合併應執行拘役55日，可易科罰金5萬5000元，刑事部分定讞。

另謝薇安提起刑事附帶民事訴訟，台北地院一審判應女賠償謝薇安15萬元。應女不服，提起上訴，主張她與謝薇安已於去年6月14日在另件訴訟審理中達成和解。

應女表示，依據雙方和解條件，包括她賠償對方5萬元，她並簽署聲明書，表示願對對方妨害名譽行為認罪，願向對方道歉，刪去所有關於過去發表評論的言論，且承諾日後不再以任何形式談論或跟他人共同、教唆、幫助他人評論對方，若有違反，願意賠償對方50萬元違約金，謝薇安則願拋棄其餘請求。

高院審理後認為，謝薇安因已拋棄對應女的侵權賠償請求權，因此要求應女再賠償15萬元，並無理由，改判應女免賠，全案確定。