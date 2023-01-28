大年初九（30日）是玉皇大帝的誕辰日，也是「拜天公」的日子，小孟老師在臉書上分享5星座在初九過後財運旺盛，尤其牡羊座有機會透過自己努力，賺得一大筆錢財，不僅被看重、欣賞，還能贏得客戶的支持，財運也自然收穫滿滿，可好好把握。

▍第五名：摩羯座

摩羯座講求務實，相對也較能展現本身的實力，有機會大放異彩，成為大家的焦點，自身魅力也會增加，在財運的表現更是積極，除了有機會因職務晉升而加薪外，投資理財也有機會獲利。而事業管理表現雖競爭，但還是有機會得到高額的獎金或盈利，社會地位也隨之上升，若有土地或房產買賣，有機會因朋友或家人的關係成功交易。

▍第四名：金牛座

金牛座重視金錢，對物質慾望較為強烈，且會努力追求財富，在天公生後對投資理財的表現也會較為果斷，並想要快速成交，迅速獲利。上班族多透過努力加班來賺取加班費；在外地求財者，若能適度表現自己的口才與想法，除了能增加知名度外，還會有貴人相助，財運也較為順利，事業上會有更多的機會出現，財運也能跟著來。

▍第三名：射手座

射手座一向較為大膽，在天公生後，有機會靠著膽量為自己賺到不少財富，除了敢衝、敢嘗試外，也很有投機運，尤其在彩券方面，就算是撿漏網之魚，也很有機會贏得不少獎金，不妨試試手氣。當射手座開始意識到財富的重要性，便有較強的物質慾望，因此願意耗費時間去追求錢財，例如，不停地加班或股票買賣，也能得到不少的資金流入。

▍第二名：處女座

處女座求財一向很謹慎，不但對資金運用頗為細心，商業頭腦更是出色，且有利於分析各種投資，獲利也較為明顯，尤其與人合夥，將會有不小的成功機率，若能有效利用資源來賺取更多財富，是很有機會的。除了有貴人相助外，在偏財運方面也是超級旺，能賺取到不少的錢財。

▍第一名：牡羊座

牡羊座在天公生後有機會美夢成真，如對錢財有所求，則有機會透過自己努力，賺得一大筆錢財，上半年不論是上班族還是當老闆，都有機會表現出自己的能力，除了被看重、欣賞外，也能贏得客戶的支持，自然財運也就跟著來，此外還能受到朋友的肯定，會有介紹生意的可能，讓他們收獲滿滿。