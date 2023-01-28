副總統賴清德抵達台南市安平開台天后宮宮分送一元福袋小紅包給排隊領取的民眾。（洪榮志攝）

副總統賴清德前往安平觀音亭參香後，離去時向現場民眾揮手致意。（洪榮志攝）

「賴清德，加油！」、「賴清德，加油！」副總統賴清德2023參香行程的最終站，回到家鄉台南安平觀音亭參拜。儘管有別於其他拜廟場次，現場並沒有分發一元福袋小紅包，也沒有致詞，但仍吸引大批支持者高聲替他加油打氣，展現超高人氣。

家住安平的賴清德，今年參香行程大年初一從故鄉新北市萬里昭靈宮開始，大年初七最後回到家鄉參拜安平開台天后宮及安平觀音亭。最後一天參拜台南市8間廟宇的行程中，除市長黃偉哲、民進黨台南市黨部主委潘新傳全程相陪外，在地的立委林宜瑾、林俊憲、郭國文、賴惠員、陳亭妃、王定宇等人，也分程陪同。

下午3點40分賴清德抵達安平天后宮時，吸引大批在安平老街逛街的觀光客及民眾，前來排隊領取一元福袋小紅包。

黃偉哲致詞時，特別引用他在廟宇看到的匾額「蒼生是賴」，詢問在場民眾，是否支持賴清德「蒼生是賴，讓老市長當選新總統，明年帶領台灣拚經濟？」立即獲得如雷的「好」回應。

賴清德沿續其他廟宇的致詞內容表示，大年初七抵達開台天后宮，主要是向安平媽拜年，也向民眾拜年，並將蔡總統與他聯名的一元福袋小紅包分送給大家；他還說，今年是癸卯年，卯時是一天的開始，兔子更是吉祥的動物，希望市民這一年都能充滿希望、吉祥及幸福，生意興隆、事業成功，求財得財、求利得利，行東西走南北，賺錢穩當當。

隨後，賴清德一行又搭車轉往距離僅260公尺的安平觀音亭參香，雖然最終站沒有發送一元福袋小紅包，但他離去時向現場民眾揮手致意，依舊獲得熱鬧的歡迎。