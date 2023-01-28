「賴清德，加油！」、「賴清德，加油！」副總統賴清德2023參香行程的最終站，回到家鄉台南安平觀音亭參拜。儘管有別於其他拜廟場次，現場並沒有分發一元福袋小紅包，也沒有致詞，但仍吸引大批支持者高聲替他加油打氣，展現超高人氣。
家住安平的賴清德，今年參香行程大年初一從故鄉新北市萬里昭靈宮開始，大年初七最後回到家鄉參拜安平開台天后宮及安平觀音亭。最後一天參拜台南市8間廟宇的行程中，除市長黃偉哲、民進黨台南市黨部主委潘新傳全程相陪外，在地的立委林宜瑾、林俊憲、郭國文、賴惠員、陳亭妃、王定宇等人，也分程陪同。
下午3點40分賴清德抵達安平天后宮時，吸引大批在安平老街逛街的觀光客及民眾，前來排隊領取一元福袋小紅包。
黃偉哲致詞時，特別引用他在廟宇看到的匾額「蒼生是賴」，詢問在場民眾，是否支持賴清德「蒼生是賴，讓老市長當選新總統，明年帶領台灣拚經濟？」立即獲得如雷的「好」回應。
賴清德沿續其他廟宇的致詞內容表示，大年初七抵達開台天后宮，主要是向安平媽拜年，也向民眾拜年，並將蔡總統與他聯名的一元福袋小紅包分送給大家；他還說，今年是癸卯年，卯時是一天的開始，兔子更是吉祥的動物，希望市民這一年都能充滿希望、吉祥及幸福，生意興隆、事業成功，求財得財、求利得利，行東西走南北，賺錢穩當當。
隨後，賴清德一行又搭車轉往距離僅260公尺的安平觀音亭參香，雖然最終站沒有發送一元福袋小紅包，但他離去時向現場民眾揮手致意，依舊獲得熱鬧的歡迎。
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