今年農曆春節長達10天連假，台中市消防局28日統計，從20至28日，全市計發生14件住宅火警，其中5件傷亡案件，已奪走4條人命，呼籲民眾謹記「5不1沒有」原則，避免意外發生。

台中農曆春節發生4件火災奪命意外，包括，21除夕當天，大雅區永和路文雅巷的民宅惡火，消防人員緊急救援，發現40歲吳姓男子命喪火窟。

24日大年初三，烏日區成功西路住宅遭祝融，造成陳姓男屋主受困火場，當場被燒死；26日大年初五，北區篤行路住宅火警，造成隔壁戶90歲獨居的莊姓老婦人遭濃煙嗆昏迷，倒4樓房間內死亡。

消防局指出，28日大年初七上午，豐原區三豐路1棟透天厝起火，77歲蔡姓婦人受困3樓，雖被救出送醫，但搶救後宣告不治。

台中市消防局分析，從小年夜至今天初七，發生14件住宅火警，造成消防人員疲於奔命，主要為使用電器、燃燒金紙、放鞭炮等原因起火，提醒家中電器勿過載，天冷洗熱水澡預防一氧化碳中毒。

消防局呼籲，寒流來臨，使用電暖器應留意，延長線勿過載，人離火熄才能保平安，居家環境勿堆積雜物、以免發生火災時增加燃燒速度及火載量，逃生動線及通道保持暢通。

消防局提醒，開工祭拜，燃放鞭炮、焚燒金紙餘燼，需完全熄滅降溫，熱水器正確安裝使用很重要，避免一氧化碳中毒，安裝住宅用火災警報器，早示警、早應變。