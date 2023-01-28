準閣揆陳建仁昨公布首波內閣名單，他與準副手鄭文燦28日下午4時15分左右各自現身現身信義大樓，準備約詢高雄市副市長史哲，期盼對方出任文化部長。鄭文燦透露，30日將完成所有閣員名單確認，次長級的人選也會在30日下午全部公布。

談及約詢狀況是否順利，陳隨即回覆「很順利，謝謝大家」，面對媒體追問是否認為改組幅度不夠小，他則不發一語，隨後接著快步走進大樓內。

隨後而至的鄭文燦透露，團隊預計在1月30日確認所有閣員名單，次長級人選將在同日下午全部公布；因為是分階段、分梯次徵詢，陳建仁都是一一約詢，仔細討論各部會未來業務重點，希望讓新內閣無縫接軌，能盡快完成特別條例跟特別預算及疫後復甦，以及經濟、社會及環境韌性等任務，現已上緊發條。

鄭文燦證實，下午確實有約詢史哲，而史哲過去多年耕耘文化活動，也得到很大肯定，但相關人事須陳建仁約詢到才會確定。

至於薛瑞元可能留任的用意，鄭文燦說，指揮中心或衛福部的工作很辛苦且不易，台灣在防疫成績可以客觀評價。面對媒體追問薛是否確認留任，他則一語不發走進大樓。

史哲也在4時25分身穿一身黑現身，被問到是否接任文化部長，他僅稱「謝謝大家，我先見院長。」至於被問「陳其邁是不是也贊成？」他則笑著重申「謝謝大家」。