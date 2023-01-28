咖啡館有蛇！「蛇類達人」杜銘章在台東經營「友蛇咖啡」，春節假期試營運，吸引不少客人「與蛇共舞」，小朋友非但不怕蛇，還開心與蛇互動；杜銘章說，大部分人對蛇的誤解根深蒂固，其實蛇是無辜的，希望透過這個有 溫度的空間，讓民眾觀賞、觸摸無毒蛇類，為蛇類家族洗刷冤屈。

蛇類達人杜銘章經營以蛇為主題的咖啡館，希望為蛇洗刷冤屈。（莊哲權攝）

素有「蛇類達人」之稱的台師大生命科學系教授杜銘章是國內研究及保育蛇類的專家，8年前退休後移居台東開闢農場，以自然農法打造小型生態系，遊客可近距離接觸上百隻無毒蛇類，為了以循序漸進方式讓人們克服對蛇的恐懼，經營蛇主題咖啡館更是他逐夢的目標。

台東岩灣春節試營運的「友蛇咖啡」，小朋友與蛇類家族開心互動。（莊哲權攝）

杜銘章表示，大部分人對蛇聞之色變，甚至有除之而後快的心態，台東市岩灣附近春節試營運的「友蛇咖啡」，民眾可以近距離觀賞櫥窗裡的大蟒蛇，小朋友捧著球蟒，還開心地觸摸玉米蛇，原本互不認識的客人因為蛇做為橋樑而有互動，雖然蛇是冷血動物，這裡卻是個有溫度的空間。

台東岩灣春節試營運的「友蛇咖啡」，小朋友與蛇類家族開心互動。（莊哲權攝）

杜銘章說，在推廣蛇類保育的過程中發現讓人們去觸摸蛇的效果非常好，多數人摸過蛇後，恐懼感很快就降低，人們從不怕蛇到慢慢親近蛇，保育才有可能；他強調，由於人類對蛇的誤解根深蒂固，牠們是最無辜的動物，一輩子研究蛇，也應該為蛇講一點好話。

台東岩灣春節試營運的「友蛇咖啡」，小朋友與蛇類家族開心互動。（莊哲權攝）

他說，友蛇咖啡分3個區域，大廳「觀賞區」有躺在櫥窗內的大蟒蛇及吧台玻璃櫃內的玉米蛇；庭院則為「無蛇區」，讓怕蛇的人也敢來喝咖啡；而還在規畫中的「體驗區」則有近百隻玉米蛇，讓民眾實際感受被蛇圍繞的「蛇類大驚奇」，期盼透過教育手段，扭轉人們對蛇的刻板印象。