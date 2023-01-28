三井LaLaport在春節前展開試營運，帶動東區發展，結合打卡聖地「帝國製糖廠台中營業所」，未來觀光發展可期，為提升該區域商業機能，同時也帶給湖濱園區新氣象，台中市府持續優化周邊交通及建設，並於春節期間舉辦「卯喜－2023新春伴手禮產業特展」，即日起至2月5日開放民眾體驗。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，市府致力於打造東區新風貌，而帝國糖廠就是東區再生的火車頭，不僅呈現台中在地產業文化，糖廠搭配外圍星泉湖、雙心水草、環湖步道等亮點建設，已是遊客到台中必訪景點。

張峯源指出，隨著大智路打通、進德路拓寬，包括綠空鐵道、第四市場、秀泰、新時代、建國市場等台中車站周邊景點獲得串聯，而緊鄰帝國糖廠的LaLaport購物中心17日開始試營運，可望讓舊城新生「觀光廊道」商業機能再升級。

為提供民眾新春好去處，帝國糖廠近日舉辦「卯喜－2023新春伴手禮產業特展」，帝國糖廠營運廠商聖僑公司執行長楊于儀說，新春特展主題「卯喜」的發音近台語諧音「賺翻了」意思，現場有各項好吃的、好用的、好玩的，從送神到初五必備品都能「款遍遍(台語)」。

這場特展展出台中在地14家品牌商品，包括巴部屋、丰丹、精華食品、禮心手製蛋捲、蜜思朵、大甲麵本家、阿聰師、丸文等，經發局強調，現場除眾多好禮供選購，也融入台灣過年習俗與故事，讓觀展人選購好禮同時也能產生文化共鳴。