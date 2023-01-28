極端保守武裝團體塔利班(Taliban)在2021年8月重新掌控阿富汗實權，成立「阿富汗伊斯蘭大公國」後，成千上萬的阿富汗人擔心從此再無自由，選擇逃亡異鄉，漫畫家沙伊德M胡賽尼(Sayed Muhammad Hussainy)就是其中之一。他以漫畫的方式，呈現在塔利班治下的阿富汗婦女，權利與生活持續受到種種不合理限制。

半島電視報導(Aljazeera)報導，這位流亡德國的29歲藝術家說，即使如今已出走，他還是擔心塔利班的秋後算帳，他之前曾與親西方的阿富汗民選政府合作過，繪製許多女性平等與女性人才的宣傳畫。他畫過許多女性的職業形象，她們可以是運動員、醫生、教師、工程師和軍官，生活多姿多彩，神情充滿自信，並且在社會中扮演重要地位。

沙伊德以漫畫的方式，描繪執政的前後。男人雖然受衝擊不大，但也必須要蓄上滿臉鬍。(圖/Instagram)

但是塔利班主政之後，一切都變了，這群新統治雖然曾經表示女性權利不會少，但是之後持續以「保護婦女」的名義，逐漸將阿富汗婦女趕出社會公共角色，並禁止她們接受教育。

事實上，多數伊斯蘭國家都已開放女性的受教權， 但塔利班依然頑固的堅稱「完全是依照伊斯蘭律法」。

沙伊德的畫風頗有迪士尼動畫的影子，特別重視神情。因此在呈現塔利班掌政的前與後，人物落差尤為明顯。用他自己的話來形容塔利班掌權前後的區別是「就像白天和黑夜。」

沙伊德的成名作是去年4月在他個人Instagram分享了一張描繪阿富汗女性處境的形象圖，幾個男人圍著一個女人。他們手持武器，強行給她蓋上面紗。圖中的女子很傷心，但她仍堅定的抱著書本，表示對追求知識與教育的決心不會變。這張圖得到超過 18,000次的喜愛

沙伊德說：「我想傳達阿富汗婦女的聲音，我想展示發生在我國婦女身上的真相。」

沙伊德自小就喜歡畫圖，之後憑著網路教學與YouTube 教程，幫助他磨練了著色技巧。在感覺已經畫得很有自信後，他前往首都喀布爾，很快就以生動的畫技，得到政府部門的關注。然而，此時政府已搖搖欲墜。

他的第一個官方委託是在2019年，受總統府新聞局委託製作「譴責塔利班汗暴力侵害婦女」的海報；之後接到了更多的委託，展示富汗婦女自信的地位，但是塔利班正在向喀布爾進軍。

他還記得首都淪陷的那一天，「太可怕了，當我走出新聞局時，每個人都在奔跑和尖叫，就像末日恐怖電影，殭屍來到了這座城市。」

隨著槍聲和周圍的混亂，沙伊德花了四個小時才到家。但是並不安全，在接下來的幾天裡，他與家人趕緊搬家，並且刪除了所有的網路資訊。這是因為有朋友提醒他，塔利班已在手機上看到了自己的作品，並詢問是誰畫的。

由於害怕遭到塔利班的報復，沙伊德在隨後一年多的時間裡，都在試圖逃離阿富汗，直到去年9月，才終於設法進入鄰國巴基斯坦，並從那裡轉往德國。

5個月前，沙伊德以難民的身分抵達柏林，他每天大約花4個小時畫圖，他說：「以前我畫畫是為了希望其他國際友人關心阿富汗； “現在，我畫畫是為了給阿富汗帶來希望。」

儘管他現在安全了，但仍然會想著還困在阿富汗的朋友和家人。他說：「在塔利班政府之下，女性只能在深夜在街上乞討，而不能上學；這個現實讓我非常震驚。我不能保持沉默。」