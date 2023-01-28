據勞動部勞動及職業安全衛生研究所研究指出，持有技術士證者7年的薪資成長幅度達26％，較全產業勞工薪資成長幅度的13％來的高，而技術士高薪特性以具法規效用為主。

該研究追蹤自2012年持有各職類技術士證勞工至2019年薪資表現，發現技術士高薪特性主要為具有法規效用為主，並以工業類職業類別較多主要集中在電機類群、金屬機械加工類群、焊接配管類群、機械級設備修護類，營造業等，在服務業部分也有表現突出的職類如手語翻譯、國貿業務、美容業中甲級的女裝也列於前十大高薪職類。

該研究指出，勞保投保率高於80％與勞退平均薪資高於4萬元技術士職類，代表市場具有專業勞動力需求，也有相當的薪資條件水準，如丙級者有配電電纜裝修、機械製圖；乙級者有配電電纜裝修、輸電地下電纜裝修、變電設備裝修；甲級者有汽車修護、室內配線、配電線路裝修、營造工程管理等，由於屬於市場所需高度專業性勞動力，勞退平均薪資均超過5萬元以上。

但研究也發現部分技術士人次數超過5000人，且就業率低於80％與薪資低於4萬元技術士職類，如電腦軟體應用、中餐烹調、烘焙食品、會計事務、門市服務等技術士職類薪資在3萬元以下，這些技術士證類發證數量是否需要加以管控值得主管機關關注，以促進專業技術士在市場中朝高值化發展。