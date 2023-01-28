許多孩子過年收到紅包時，都會把壓歲錢交給父母保管。大陸吉林省長春市一位孩子「桐桐」今年收到紅包後，把錢全部交給最親愛的媽媽保管，沒想到媽媽立下收據時竟暗做手腳，把7100人民幣（約新台幣31000元）偷改為71.00人民幣（約新台幣310元），又把「全部歸還」改為「全不歸還」，影片曝光後引發熱議。

據《人民網》報導，桐桐今年收到壓歲錢共有7100人民幣，把錢全部上交給媽媽保管，媽媽也幫他寫了一張收據，兩人還有簽名畫押，不過媽媽在收據上卻偷偷動了手腳，而純真的桐桐也完全沒有發現被騙。

男童上交壓歲錢給媽媽保管，沒想到收據卻被偷動手腳。（翻攝自人民網微博）

仔細一看白紙黑字，上面寫的是「今收到桐桐交來壓歲錢76.00元（人民幣大寫：柒拾壹零元整），由媽媽代為保管，在桐桐大學畢業後，全不歸還」，若未來桐桐真的等到大學畢業，想要領取媽媽保管的壓歲錢時，依照白紙黑字根本無法取回任何一毛錢。

對此，許多網友紛紛回應，「都是各種套路」、「小心孩子的信任危機，以後長大了不聽話，因為妳可是最會騙他錢的人」、「不支持這種作法」、「這種行為損害了孩子對家長的安全感和信任感」。