國立台灣工藝研究發展中心，春節期間推出「3D動態光雕秀」，以「旅物．SHOP」為主題，結合工藝與科技，透過光雕投影展現自然、平衡、循環、生命與包容之禮等綠工藝核心價值，將於初八演出最終場，請把握最後觀賞時機。

工藝中心主任張仁吉表示，光雕秀呼應春節「禮物」的概念，禮物包含情感的連結、紀念的價值、生活的儀式感，充滿祝福和分享；整個台灣工藝文化園區就是一個大禮物盒，以帶有傳統文化意象的窗花圖樣，搭配活潑的洋紅色彩帶裝置藝術，將園區建築包裝成禮物，送給每位歸鄉遊子及旅遊民眾。

3D動態光雕秀結合動畫、音樂及學術團體的共同努力，可以看到元工藝（Metacraft）的多邊跨域，包含寺廟工藝、布袋戲、工藝創作、數位科技、古蹟建築、還有國產材的音樂共演等；內容展現工藝自然生態、循環利用，還有民俗等綠工藝精神，透過光雕秀帶給大家希望與療癒，並祝福新年新視野、新力量，勇敢無畏前行；春節限定3D動態光雕SHOW從初二到初八，晚上6點到8點30分，每半小時展演1次。

除了3D動態光雕SHOW，今年春節「相揪逗鬧熱─2023工藝行春．旅物SHOP」，還規畫樂音好禮、展現好禮、體驗好禮、閱讀好禮、秀見好禮、夜光好禮和旅物好禮等7大好禮，還有許多新春特惠專案。

其中，體驗好禮「採擷生態─竹構植栽體驗」，將去年歷經日曬雨淋的竹構藝術裝置《鳳凰來儀》竹材循環利用，製作竹盆器種植綠色植物，展現綠工藝循環的精神。