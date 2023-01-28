準閣揆陳建仁馬不停蹄徵詢內閣人事，據指出，今日約詢的閣員大多留任，晚間也公布17人名單，其中前基隆市長林右昌確定出任內政部長，高雄市副市長史哲接掌文化部長，故宮博物院長由文化部政務次長蕭宗煌接任，而教育部長潘文忠、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、退輔會主委馮世寬等人確定留任。

其他閣員包括環保署長張子敬、金管會主委黃天牧、退輔會主委馮世寬、原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang•Parod）、客委會主委楊長鎮、主計總處主計長朱澤民、人事總處人事長蘇俊榮、台灣美國事務委員會主委楊珍妮皆留任。

陳建仁也在臉書指出，今天他陸續徵詢相關部會首長人選，並公布第二波內閣成員名單，而穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是他這次組閣的原則，用人唯才、適才適所，延續過去行政院長蘇貞昌團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事，為人民打拚。所有閣員將在這兩天就定位，待年假結束開工上班後，就會向國人同胞正式宣布。