早年以青春玉女歌手身分出道的港星薛凱琪(Fiona) 外型甜美，拍攝多部電影走紅兩岸三地，近年她將事業重心放在大陸，除了演藝工作外，還開創個人時裝品牌；雖然名氣持續上漲卻沒有代表作，遭惠英紅指出裝少女，近期她在節目上扮演金庸筆下的神仙姐姐王語嫣，41歲的她再扮少女卻被觀眾認為妝太濃，看起來就沒有少女感。

薛凱琪近期參加演技類綜藝《無限超越班》，在節目中介紹自己參加的目的：「我這一次來，想要做一個類似於調色盤演員，希望可以嘗試不一樣的戲。」說自己沒有演過反派，「古裝、現代戲、搞笑片都有演過」，不料這個回答卻讓惠英紅頗有深意的和導演爾冬陞對視，惠英紅犀利點評：「現在妳給我的感覺是很陶瓷娃娃，這會把妳封死，因為今年妳都四十多（歲），我覺得年齡只是一個號碼，妳抓得好這個是妳的優勢，抓不好它會綁死妳。」惠英紅提醒如果她不把握好機會，事業就差不多了。

香港女星薛凱琪扮王語嫣。（圖／薛凱琪工作室微博）

薛凱琪近日在節目中扮演《天龍八部》的經典角色王語嫣，角色設定王語嫣是18、19歲的少女，與今年41歲的薛凱琪有著不小的年齡差距，她曬出節目劇照，造型簡單樸素，臉上妝感卻很厚重，近看可以發現不僅沒有王語嫣的仙氣感，反而更像是少婦角色，讓網友指出：「一點也不像，感覺有點像壞女人。 」、「眼妝太濃了，沒有那種清純感」、「王語嫣在大眾心裡基本上就是李若彤和劉亦菲的樣子，所以如果扮相如果沒有比她倆更美的人那就會被吐槽」、「適合青樓舞女」、「這套造型只有李若彤才能穿出清新脫俗的感覺」、「請不要侮辱了我心中的王語嫣好嘛」、「不像神仙姐姐像妖精，她真的是一點也不接受對她的建議」。