金管會今日公布民眾醫院、診所刷卡使用情形，根據統計結果，民眾2019年醫院及診所使用信用卡簽帳筆數507萬筆，金額為490億元；但是2020年、2021年疫情嚴峻，簽帳比數降至515萬筆，簽帳金額下滑到432億元。不過2022年回升，前10月已經達到533萬筆，全年預估可超過600萬筆，達652萬筆，創近5年新高，簽帳金額可望突破500億元。

進一步了解，醫院單筆刷卡金額，有逐漸「小額化」，民眾在醫院的信用卡單筆簽帳金額從2018年平均9575元下降到去年平均6016元，且低於500元的比重，占醫院簽帳比數也從32.2％提高到45％，由此可知民眾用信用卡支付像是掛號費等，逐步提高的情況。

值得注意的是，就年齡區分來看，於醫院及診所刷卡支付之消費族群主要均以女性較多醫院占比為6成，以40歲以上年齡層為多。

診所女性占比為7成，消費年齡層方面，診所主要集中在30歲至49歲間，占比約6成，根據資料顯示，診所可以受理信用卡支付的交易多為醫美、健檢、牙科與眼科等自費項目較高的交易類別，可知診所的消費族群相較醫院更加年輕化。