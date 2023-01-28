過年期間桃園警方服務不打烊，無論民眾是突然身體不適、迷途找不到回家的路等，警方獲報後都會在第一時間趕抵現場給予協助，近日桃園市各區都有警方為民服務的暖心案件，警方也呼籲，近期天氣寒冷，若民眾家中有長者，要多留意其保暖措施及行動。

八德警分局將迷途呆坐公車亭的老婦送返家，鄰居表示該婦人的先生住在養老院，平日都是獨居，鄰居們向員警表達謝意。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園警分局景福派出所所長馮清豪及警員李恩佑於27日19時20分許巡邏行經民生路，發現前方有名72歲的陳姓騎士突然停車，並用手按胸且表情痛苦，老先生全身癱軟已無力站立，員警立即上前關懷，員警合力將其攙扶到路旁休息，雖然建議老先生要到醫院接受詳細檢查治療，但老先生堅持拒絕，因此由所長駕車載老先生、李員幫忙騎機車，護送老先生安全返回龜山區的家中。

林口區有名九旬的林姓老婦於27日下午出門倒垃圾後外出散步，老婦非但沒有回家，反而一路迷途到桃園市龜山區的山區道路，幸好遇到下班行經忠義路一段的龜山分局交通分隊警員戴仲騏，戴仲騏看到老婦徒步走在車流量極大的路上便上前關心，發現老婦為失智迷途，趕緊通知同仁前來幫忙，警方發現老婦手上掛著失智手環，致電給社會局及派出所詢問，這才順利聯繫上老婦的家人。

蘆竹區則有名高齡76歲的呂姓老翁27日早上11時許，騎著電動輔助自行車打算出門訪友拜年，無奈忘了返程的路，在刺骨寒風的摧殘下，最後只能躲到路旁避寒，直到下午17時許，蘆竹分局南竹派出所警員林文杰經過蘆竹區中正北路與南竹路口，發現有名老翁虛弱地向對他招手，趕緊將人帶回所內替其保暖，並聯繫家屬前來領回。

八德警分局廣興派出所副所長蔡琦南、警員李萱瑩26日19時接獲公車司機報案，稱轄內長興路687號公車亭，有名85歲的楊姓老婦呆坐公車亭，趕緊前往關心。警方指出，老婦自稱下午搭乘公車要到龍崗買菜，但因爲天色昏暗又加上記憶不好，因而不小心搭錯公車，幸好老婦身上有攜帶寫有住址的字卡，警方駕駛巡邏車將該名老婦平安送返位於中壢區的住家。

桃園警方提醒，近日天氣嚴寒、氣候不穩定，家中若有長者，務必多加關心其保暖及行動，避免讓其單獨外出，建議可向各地區公所申請佩戴愛心手環，或是將其姓名及聯絡方式縫繡於衣物上，以利識別聯絡，讓迷途者能在最快時間內回到溫暖的家，民眾如有遇到疑似情形走失人口，可撥打110請警方協助。