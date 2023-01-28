受到少子女化影響，技能檢定報名人數直直落！據統計，2014年技能檢定到檢人數達66萬8768人、為史上最高，但隨著少子女化、疫情等影響，2021年到檢人數僅剩37萬7275人，9年來減少超過4成，許多法規要求要從事特定工作需取得相關技術士證，讓許多產業直呼技術人才難尋。

據統計指出，我國近年技術士證合格率已過去提高，如2002年的合格率僅有52.18％，但至2021年已有62.03％，但因到檢人數下降，使每年取得合格技術士證張數也逐年下滑，如在2014年當年共取得43萬3212張合格技術士證，但至2021年僅剩23萬4019張。

技能檢定開辦的138個職類中有82個職類具法規效用（需持有才能操作或需聘用一定人數的合格技術士證勞工才能營運），如起重機操作、托育人員、中餐烹調、職業安全衛生管理、就業服務等職類。

為了鼓勵就業相對弱勢的特定就業勞工考取技術士證照為職涯鍍金，也讓缺工產業找到人才，多個部會及縣市政府祭出獎勵措施，如具有原住民身份並考取甲級技術士證，最高可以領取原民會6萬元獎勵，內政部提供新住民及其子女考取甲級技術士證可領取3萬元獎勵，新竹縣針對身心障礙者考取甲級證照祭出最高3萬元。

據勞動部勞動及職業安全衛生研究所研究指出，持有技術士證者7年的薪資成長幅度達26％，較全產業勞工薪資成長幅度的13％來的高，且技術士高薪特性以具法規效用為主；勞動部勞動力發展署職能標準與技能檢定組組長謝青雲表示，目前正在研擬給予考取具「法規效用」技術士證的一定額度的獎勵金，但細節仍待後續研議與評估。