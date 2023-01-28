瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」有超大型的展示空間，是許多人買家具必去的場所之一。日前一名網友表示，逛IKEA時意外發現馬桶上貼著標語「此處僅供展示用」，猜測會出現這種標語一定事出有因，貼文一出，引發上萬網友討論，甚至釣出前店員分享清潔展示馬桶的悲慘經歷。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，其中可見，IKEA展示的馬桶上面放了一塊白色板子，上面用中、英文寫著「此處僅供展示用，Display only」，特地提醒顧客這個馬桶無法使用。讓原PO看了不禁笑說：「所有標語背後都有它的來由」。

網友去逛IKEA時，赫然發現馬桶上竟然特地貼著標語，警告「僅供展示用」。（圖／蔡姓網友授權使用）

貼文曝光後，引來上萬網友按讚朝聖，甚至釣出自稱前店員的網友回應，「前員工在此，真的會有人上喔，我親眼看到『小的』」、「我只清過尿而已」。還有網友分享自身經驗，「在台南仁德宜得利外的展示衛浴，看到似假還真的黃金」、「聽過有客人把宜家展示間裡的衣服直接拿去結帳」、「以前很流行便所餐廳，曾經看過隔壁桌的媽媽把飲料倒到裝飾的小便斗，結果流滿地」、「別讓我回想起在接待中心撈屎的日子」。

其他網友紛紛留言笑說，「當有警告語出現，那肯定是有發生過」、「這文案有故屎」、「我期待淋浴間」、「狗看到柱子也是會凍袜條」、「香港的宜家把馬桶全拆掉，原因很清楚吧」、「好市多展示的垃圾桶都有人會丟垃圾了，在展示的馬桶拉屎好像也不會太意外」。