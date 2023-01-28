春節連續假期來到尾聲，年後開工究竟運勢如何？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，農曆新年後有3星座、生肖事業起飛，其中事業運最佳的星座為巨蟹座，工作表現極佳獲主管肯定，自然就有加薪、升官的機會，而工作運最旺的生肖則是屬羊，有遇衰轉吉的好運氣，無論提出什麼想法都能受主管青睞。

●事業起飛星座

第3名、雙子座

木星在雙子座的福德宮坐鎮，不僅為他們帶來貴人運，還帶來事業運及財運，貴人可以幫助他們順風順水，讓事業發展風生水起，而且與同事、上司相處融洽，工作上訂下未來計畫，他們也都能成功達標，順利的事業自然帶來旺盛正財，若想脫單、結婚、祈求愛情順利，也能運用貴人幫忙，愛情有望修成正果。

第2名、天蠍座

木星在天蠍座的奴僕宮注入能量，讓他們工作表現亮眼，近日還能成為項目領頭羊，若是有打算轉職，面試或換新工作的運氣極佳，可以得到心目中理想的工作和薪水待遇。另外，金星使他們的偏財好運提升，未來有機會被公司加薪、提成獎金。

第1名、巨蟹座

木星在巨蟹座的事業宮加溫，使他們的事業運勢如魚得水，比起其他物質、娛樂，他們把重心都放在工作上，積極拓展人脈、業績做好做滿，不只要達標而是超標，工作表現極佳受主管肯定，客戶也對他們讚賞有加，加薪丶獎金、升官自然降臨。若想嘗試創業投資、兼職或跳槽的人，農曆新年過後是開始新事業的最好時機。

●事業起飛生肖

第3名、生肖虎

生肖虎農曆新年後運勢上升，各方面都大有進步，在職場上發光發熱，可以盡情表現自己的能力，不僅如此，還有機會遇上大客戶指名合作，使業績直線上升，獎金自然就會跟著變多，財運方面也可嘗試做小額投資，年後偏財運不錯，有望用錢滾錢提升收入和荷包。另外長輩還可能給予金錢上的資助，或有人來還錢，舒緩先前財務緊縮的情況，就算遇到問題，也會有貴人出現化解危機。

第2名、生肖豬

農曆新年後，財路輕鬆進家門，不管生肖豬想要什麼，都能輕鬆獲得，而且偏財及正財都特別旺，如果有投資打算，近期會有人幫忙指點迷津，使獲利更穩定，工作上也會有意外獎金。事業方面能擺脫過去的困境，迎來新局面，同事變得有向心力，願意在關鍵時刻拉他們一把，生肖豬的工作能力會受眾人肯定，有機會升官加薪。

第1名、生肖羊

生肖羊農曆新年後，事業方面非常順遂，無論提出什麼創新想法或計畫，大多都能獲主管青睞、支持和重用，特別在涉及金錢問題上，還有遇衰轉吉的好運氣。開工後需要的是踏實、堅定地去實踐計劃和目標，過程中可能會遇到一些小阻礙，但不用太擔心，憑他們的努力一定能度過難關，而財運方面，近期有舊帳回收，之前投資的項目也有進展。