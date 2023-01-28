疫情解封後第一個農曆春節，旗山老街出現爆棚現象，人潮多到水洩不通，小吃店高朋滿座，為商圈帶來上千萬商機，民眾表示，這幾年因疫情悶壞了，高雄氣候佳，不少人趁年節帶家人出遊，老街商圈也因遊客「關太久」帶來的利益，重現疫情前榮景。

疫情解封後第一個農曆春節，旗山老街出現爆棚現象，人潮多到水洩不通，小吃店高朋滿座，為商圈帶來上千萬商機。（旗山形象商圈促進會提供／林雅惠傳真）

旗山老街今年農曆春節期間湧進人潮，周邊停車場一位難求，上百家美食小吃店生意夯，幾乎每天開店營業就忙不停，直到晚間打烊，流動攤販也紛紛進駐，旗山分局規畫車輛分流措施，除在重要路口擺設女警繪製Q版人型立牌，提醒路人注意路況外，也投入大量警力設置交通崗，以維護交通順暢。

高雄市旗山警分局規畫車輛分流措施，除在重要路口擺設女警繪製Q版人型立牌，提醒路人注意路況外，也投入大量警力設置交通崗，以維護交通順暢。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

旗山分局統計，初一至初五車流量每天都超過5000輛，初六及初七車流量每日也超過4000輛，當車流量較大時，員警就機動實施「分流」，將車輛引導至替代道路通行，避開壅塞的主要幹道。

高雄市旗山警分局規畫車輛分流措施，除在重要路口擺設女警繪製Q版人型立牌，提醒路人注意路況外，也投入大量警力設置交通崗，以維護交通順暢。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

旗山分局提早做準備，年前即規劃於轄區各重要路口設置交通崗，包含國道十號旗山端、旗山區的中華與延平路口、樹人橫路與延平二路口、美濃區中正與中興路口等，投入大量警力，共同維護大旗美地區的交通安全。

旗山形象商圈促進會理事林延欣表示，從大年初一開始，旗山老街就湧進許多遊客，今年可說是疫情來首見人潮爆發，主要可能受到疫情解封，民眾期待出遊，加上寒流，不少北部民眾南下取暖，選擇到高雄走春，因此今年老街人潮爆棚，比往年多30％以上。

林延欣指出，旗山老街以往過年總是湧現看燈會、逛老街人潮，但這幾年受到疫情影響，店家業績曾經一度蕭條，今年春節人潮湧現，店家業績成長至少3成以上，也重返疫情前的榮景，幾天連假就為商圈帶來至少上千萬商機。

旗山老店月亮香蕉城副店長洪小姐說，老街湧現人潮，到店裡光顧購買香蕉蛋糕及蛋捲的客人就多了5成以上，也有不少回娘家的老顧客，業績相當不錯。

在旗山老街販賣香蕉蛋捲的鮮緹工坊老闆賴志明說，今年業績成長1倍以上，忙碌到連休息時間都沒有；許家豆花湯圓店老闆許枝茂說，老街店家對春節期間營業應該都很滿意，營業額至少成長1、2成。

旗山天后宮表示，老街人潮湧現，就連參拜及點燈祈福的民眾，跟去年相比，都呈現大幅度成長。（旗山天后宮提供／林雅惠傳真）

在旗山天后宮媽祖廟旁賣麵線糊及豬血湯的張老闆說，人潮帶動商機，這幾天營業額成長至少5倍；旗山天后宮表示，老街人潮湧現，就連參拜及點燈祈福的民眾，跟去年相比，都呈現大幅度成長。

此外，農曆春節期間每一天就有超過1000人次到旗山天后宮媽祖廟過平安橋，大家都來祈求能夠遠離疫情、永保安康。