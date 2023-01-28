總統府日前公布國安局長陳明通請辭獲准，由外交部次長蔡明彥接任。台大政治系教授左正東表示，為何蔡英文要派蔡明彥接掌國安局長，這才是讓他擔心的地方。未來這一年，進入大選的階段，他擔心，蔡英文要蔡明彥為她個人政權的保駕護航來效忠，甚至來服務她個人的政權。

左正東今(28日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，為何蔡英文要派蔡明彥接掌國安局長，這才是讓他擔心的地方。從蔡英文任命蔡明彥可以看出，包括之前任命陳明通，現在任命蔡明彥，蔡總統對國安體系既有人馬沒有信心、不夠信任，甚至民進黨自己的人柯承亨，雖扁系色彩非常鮮明，但柯承亨擔任國安局副局長很長一段時間，蔡英文也不用，等於說她不單單不信任非民進黨人士，連民進黨人士，不是屬於她派系的，她也不信任。

左正東指出，蔡英文要蔡明彥做什麼？他擔心，蔡英文要蔡明彥為她個人政權的保駕護航來效忠，來服務她個人的政權，因為未來這一年，我們政府進入大選的階段，一定會碰到藍綠甚或民進黨內的政治攻防，這時國安體系就扮演了政治人物情資非常重要的來源，如果蔡英文掌握了這一塊，對內可以挾制民進黨內大小諸侯、對外可以壓制藍營，這變成她選舉很重要的一個工具。因此，他擔心蔡英文用自己人去掌控國安局最重要的目的在這裡，這也是讓我們最不放心的。

左正東點出，未來台灣會面臨很多挑戰，從國內的角度來說，當政治攻防愈激烈，愈是希望我們的國安團隊能維持行政中立，確保社會安定的一個機制，對外，國安團隊也要有專業且稱職的表現。但若蔡總統只是關心她個人政權的安全以及個人的權力，這樣的國安團隊可能沒有辦法滿足今年以後所面臨的各項挑戰，這是非常讓他擔心的地方。