日本寫真女星熊田曜子和圈外人結婚11年，育有3女，因外型美豔又有G級上圍，被封「最強美乳人妻」。不過她2021年指控老公家暴，被丈夫反咬外遇，更找到她包包中裡的成人玩具有「小王精液」，雙方開打離婚官司。最新日媒報導指出，情趣用品上不只有熊田曜子、小王的DNA，還有多人的DNA，代表熊田曜子偷吃的對象可能不只一人。

根據《週刊文春》報導，熊田曜子和丈夫的離婚官司於23日進行第2次法庭辯論，開庭資料顯示，丈夫從熊田曜子的筆記本、手機的通話紀錄和包包的女性情趣用品，懷疑妻子跟電視台B先生有一腿，便委託徵信社調查B先生，2021年8月業者還趁對方吃完拉麵後，摸走用過的免洗筷，目的就是要比對熊田曜子情趣用品上的DNA.

丈夫提出的鑑定結果為「免洗筷的DNA跟B先生沒完全一致」，讓被告B先生的律師有機會質疑偷拿免洗筷驗DNA是否違法、免洗筷有無作為法律證據的價值、免洗筷是否被其他人用過而干擾鑑定結果等。

隨後進行原告代理人向DNA鑑定人的訊問，竟出現如八點檔劇情般的轉折，為了有更準確的鑑定結果，老公把熊田曜子情趣用品前端的2個可替換機頭拿去送驗，竟發現多人DNA，導致鑑定結果未與B先生「完全一致」，換句話說，情趣用品上不只有B先生的DNA，引發外界譁然，也高度關注這場離婚官司的結果。