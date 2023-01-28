一名網友在臉書分享，朋友夫妻倆為了年夜飯在哪吃鬧離婚，一路從除夕鬧到初六，過年期間大家都被他們搞的烏煙瘴氣，沒想到在朋友們調停時，女方竟跋扈地要求男方下跪道歉，誇張行徑讓原PO忍不住開轟 「不用調解，快離」、「不離，天天去你們家鬧」，而男方也堅決說OK，現在變成女方在緊張了，貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言求後續。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，朋友夫妻倆從除夕吃年夜飯開始鬧離婚，鬧到初六還在鬧，原因是女方婚後以上班方便為由住在娘家，男方也只好跟她一起入住娘家，結婚5年來2人都在娘家吃年夜飯，不過女方的父母親在這兩年相繼過世了，因此男方希望今年能回家吃，但女方卻因此不開心，雙方最後各回各家，女方一氣之下提出離婚，沒想到男方也忍不住爆發了。

原PO表示，過年期間，好友們輪番被他們倆夫妻轟炸，除了勸還是勸，而初六有位好友想做和事佬，把2人叫去他家，又叫幾個朋友去幫忙勸，沒想到所有人到齊後，女方一開口就要男方跪著跟她道歉。

原PO表示，沒等男方發火，自己就火箭炮連發了，說「不用調解了，離，離婚協議書我幫你們準備，禮拜一戶政事務所一上班就去辦一辦，我當證人。你們若不離，我天天去你們家鬧」。

沒想到男方用非常堅決口氣說了「OK」，女方當場懵了，囂張跋扈的態度瞬間沒了，而其他朋友也附和，離一離也好，鬧劇也因此結束，各自回家。

原PO補充說明，「雙方娘家與婆家車程約30分鐘，男的有房子，買在他父母親附近，女的是老么，被父母親及哥哥寵到目中無人，沒婆媳問題，後續就是男的心意已決，女的緊張了」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「父母都不在了，先生才說要回家吃年夜飯也要鬧？當公婆是空氣嗎？離一離吧！不離留著伺候皇太后嗎？」、「每天都住娘家了，過年還不回婆家就真的太超過」、「真。好朋友」、「這種公主就該回皇宮住，出來害人幹嘛！」、「感情問題一律建議分手，婚姻問題一律建議離婚」。