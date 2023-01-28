信義鄉櫻花季展開，李花、桃花也在茶園間爭妍競艷，縣長許淑華、信義鄉長全志堅歡迎全國遊客到南投欣賞櫻花、茶園山景，品茗、賞花、泡溫泉，順道暢遊南投燈會。

信義鄉草坪頭櫻花季，吸引賞花人潮。（廖志晃攝）

許淑華表示，縣府每年舉辦南投花卉嘉年華，行銷全縣各鄉鎮的賞花景點，其中，信義鄉的梅花及櫻花最負盛名，每年都會吸引遊客到山上賞花；縣府已陸續完成草坪頭地區的廁所、櫻花步道及排水側溝等公共設施讓遊客賞花更便利。今年因氣候因素，梅花、櫻花及李花接力綻放，一次滿足所有遊客的視覺饗宴。

全志堅表示，信義鄉櫻花季將延續到3月5日，以草坪頭觀光休閒茶園為主場，草坪頭共遍植4000多棵櫻花樹，櫻花加上陸續綻放的李花及桃花，是春節最佳旅遊景點。

全志堅建議遊客，賞完櫻花美景後，可以順道到附近的神木村看看近千年的巨樟神木，或到東埔溫泉區泡湯，想要更深入了解原住民布農文化的遊客，可以到卡里布安部落（望鄉部落），部落小徑有傳統布農故事及族人生活圖騰，回程還可採購當地最新鮮的彩椒、高麗菜、茶葉等高山作物，及梅子夢工廠的農特產品或伴手禮。

為改善每年賞櫻期間的交通壅塞問題，今年採機動性交通控管，於愛玉橋旁設置大型臨時免費停車場，遊客得搭乘免費接駁車至園區入口處，甲乙類大型車輛一律停放於臨時免費停車場，小型車車輛停放於愛玉橋旁免費停車場，或直接開入園區內停車場（由地主收取100元停車清潔費），園區道路禁止臨時停車，入場清潔費用每人50元。