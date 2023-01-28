台南市下營區本月14日清晨6點多發生一起縱火砍人案件，36歲日姓男子因與妻子感情不睦，竟跑到妻小租屋處，持刀朝妻子胸口猛刺，且不顧家中還有一對兒女，在屋內潑灑汽油縱火，警方獲報後當天迅速逮捕日嫌。事後被害人家屬卻控訴，早在去年12月10日，被害人就因不堪日嫌家暴聲請保護令，卻未及時核發，才會釀成這次憾事。

台南市下營區本月14日清晨6點多發生一起縱火砍人案件，36歲日姓男子因與妻子感情不睦，竟跑到妻小租屋處縱火，還砍傷妻子。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

前年8月間被害人在台中住家遭日嫌家暴，帶著孩子回台南下營娘家租屋。不過，日嫌在取得妻子原諒後，搬來下營與妻小同住，但卻不知珍惜，去年12月10日又再度家暴毆打妻子，他們9歲女兒發現後報警，當時家屬陪著被害人到麻豆警分局下營分駐所作筆錄時，希望警方幫忙聲請「緊急保護令」。

被害人家屬指出，但警方認為，當下未危及被害人的生命安全，並未採納建議，而是提出「通常保護令」，而保護令案件在今年1月9日開庭前，日嫌還會來看小孩等，行為看似正常，不過到法院出庭應訊後，不但未再跟妻小聯繫，5天後竟然跑到妻子下營的租屋處縱火、砍人。

被害人家屬說，案發當時，日嫌潛入2樓妻小房間，先是拿繩子勒住妻子的脖子，再潑灑汽油；妻子跑到浴室沖洗掉身上的汽油時，日嫌尾隨進入繼續拿繩子勒頸，更殘忍地持刀朝妻子猛刺，當下他們6歲兒子也在房間，被害人哭喊著叫兒子「趕快逃！」，日嫌行凶後把房間全燒了，簡直是要致人於死。

警方獲報後迅速在台中市逮捕日嫌，訊後將他依刑法殺人未遂、公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。

但被害人家屬今天出面控訴，1月9日保護令開庭，1月18日被害人才收到「通常保護令」核准的公文，要是早一點核准，或許就能避免憾事發生；而1月14日事情發生後，警方則改以聲請「緊急保護令」。

對此，麻豆警分局則表示，皆有依規定受理並依程序通報相關單位處置。

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