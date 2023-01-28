有些男性升旗時，會發現自己的生殖器彎曲，有的偏左、有的偏右，但生殖器長歪是否會影響性行為？三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，每位男性的生殖器長得都稍有不同，只要不是大角度的陰莖彎曲，稍微喬一下姿勢，就不會影響性行為。

泌尿科醫師高銘鴻在臉書粉專提到，一種米養百種人，百種人有百種鳥，指每個人的生長方式沒有標準公式，陰莖的形狀也沒有，有些人陰莖長得很端正，有些人偏左或右，都是正常現象。根據統計，從上方觀察生殖器，有89%男性是直的、10%偏左、1%偏右，由側面來看，有87%是直的、10%向上彎、3%向下鉤。

有些男性發現生殖器長歪，認為自己和別人不同，造成性行為困難而感到自卑，這些顧慮其實都是多餘的，因為只要不是大角度的陰莖彎曲，稍微喬一下姿勢，大部分都不會影響性行為，生殖器長歪還可能帶來好處，較容易碰觸到女性陰道內的敏感地帶，各種不同的彎曲角度，在性愛的體位上都有專屬的優勢，因此生殖器長偏的男性並不用感到自卑。

而性學博士許藍方也曾在YouTube頻道《頂尖事務所》 解釋，生殖器在彎曲30度內都算正常，15度內不需要特別矯正，屬於先天造成的彎曲，並不會影響排尿、不孕或不適，不過若是超過30度以上，有些男性在勃起時、勃起後或性交過程中會感覺到疼痛，就必須諮詢泌尿科醫師，透過手術矯正。