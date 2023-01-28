根據一項發表在國際期刊《抗氧化劑》（Antioxidants）上的研究發現，葡萄有助於將低人們曬傷的機會，而來自於太陽的紫外線（UV）又和皮膚癌有關，一些人的皮膚在吃過葡萄後對於太陽紫外線的破壞性影響變得不太敏感，有些受試者食用葡萄後對於紫外線的抗性甚至長達1個多月。

據《今日醫學新聞》（MNT）27日報導，這項研究當中3分之1的實驗參與者，為期2週每天吃3份葡萄粉末後，變得不那麼容易因紫外線而皮膚脫落，而對於一些人來說，這種保護作用在食用葡萄結束後，持續了一個月。那些不太會被曬傷的人和一般人之間的差異似乎是跟他們腸道菌群以及代謝能力有關，這表明腸道和抗紫外線之間有一種耐人尋味的聯繫。

實驗從兩週的限制飲食期開始。隨後是2週的研究期，在此期間，個人每天準備並食用2包36克的凍乾、磨碎的種子和無籽的紅葡萄、綠葡萄和黑葡萄，這相當於3份葡萄（共378克）。

參與者在限制飲食期結束時、吃葡萄期結束時和一個月後向研究人員提供糞便、尿液和血液樣本。研究人員還在上述每個時間段進行了紫外線照射敏感性測試。分析結果發現，9名參與者在吃葡萄期結束時表現出對紫外線照射的敏感性降低。對於其中的3個人，這種影響在1個月後仍然存在。

葡萄已被證明在「動脈粥狀硬化、炎症、癌症、胃腸道健康、中樞神經系統影響、骨關節炎、膀胱功能和視力」方面都有許多好處。該研究的主要作者，美國麻州春田的西新英格蘭大學的教授和院長裴斯圖（John Pezzuto）博士向《今日醫學新聞》解釋了他對研究葡萄的興趣。他描述了白藜蘆醇（Resveratrol）對抗發炎反應和預防皮膚癌的潛力。「除了相對較少的白藜蘆醇之外，葡萄還含有幾十種額外的植物化學物質，因此，探索葡萄作為一種整體食物的健康益處是合理的。」