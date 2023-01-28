內閣改組持續進行中，衛福部長薛瑞元確定留任，但外傳健保署長李伯璋因個資外洩事件遭異動，將由現任衛福部次長石崇良接任。薛瑞元今天晚間證實，健保署長是政務官，此次異動是行政團隊考量的結果；由於石今晚啟程赴日內瓦出差，預計下周五後才會安排交接。

健保署日前發生健保資料外洩事件，引發軒然大波，目前檢調還在偵辦中；據指出，資料外洩事件導致李伯璋遭異動。薛瑞元表示，健保署人事異動是行政團隊整體考量，健保署長是政務官，由行政院長任命。

薛瑞元指出，石崇良目前是衛福部常務次長，而健保署長是政務官，兩者無法兼任，須由事務官轉任政務官。至於懸缺的常務次長一職由誰接任，薛表示還要再討論。

薛瑞元說，石崇良今晚將以次長身分，赴瑞士日內瓦參加世界衛生組織（WHO）相關活動，預計下周五返國，之後才會安排時間交接；未來將持續推動部分負擔、健保資料庫釋憲案、健保財務、分級醫療等業務。