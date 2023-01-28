前副總統陳建仁組閣，文化部長內定由高雄市副市長史哲接掌。網紅「歷史哥」李易修對此表示，絕對是3個字「慘慘慘」，他甚至預言史哲3個月內必幹大事。

歷史哥今(28日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，史哲出任文化部長，絕對是3個字「慘慘慘」。史哲是高雄縣市合併的第一任文化局長，因此他質疑是監察院長陳菊推薦的。史哲現在擔任高雄市副市長，長期在高雄耕耘，他的手滲透之深，讓歷史哥不禁認為，史哲絕對有重大問題，史哲是包著文化皮的政治人。他這麼有爭議的人跑去當文化部長，文化部應該要超然一點才對，可是卻用這麼具有政治性的人。

歷史哥接著指出，史哲上任後，他所製造文化上的去中化以及各種意識形態的塑造，強度絕對遠遠高於前任的文化部長李永得。因為史哲在高雄做太久了，在高雄到處滲透。歷史哥甚至預言，3個月內，史哲必定幹大事，因為他在高雄市幹過很多大事，比如在陳菊任內的去中化、拆銅像等等，哪一件事沒有他，他這個人極具爭議性。