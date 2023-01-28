日本女優山岸逢花曾當過電視主播，有「最美主播」美名，因崇拜AV女優戶田真琴，山岸逢花於2017年轉戰成人界，憑藉可愛外型、清新氣質以及修長美腿迅速走紅，近期正逢農曆春節，她特意穿上兔女郎裝，並以中文拜年，超有誠意的火辣照片讓台灣網友湧入討論。

山岸逢花曾在2018年與2019年來台，近年因疫情沒有到訪，但她仍心繫華語圈粉絲，在22日農曆初一時發文：「新年快樂，祝大家新年快樂！兔年行大運〜」她用中文發送祝福，更配合生肖年扮成兔女郎造型，胸前是粉色毛絨抹胸，火辣身材和纖細美腿一覽無遺，搭配甜美笑容電暈一票粉絲。

貼文曝光後獲得1.6萬人按讚，不少粉絲以中文交流：「女神新年快樂，期待妳的新作品」、「愛死妳了」、「超可愛」、「兔年吉祥」、「新年快樂，多出佳作」。

有別其他女優的火辣風格，山岸逢花在社群平台上沒有過多裸露，就算曬出性感照片也給人可愛、自信的印象，並不會讓人有情色感，曬出的照片多是日常生活照，穿搭幾乎沒什麼露，全身包緊緊走文青、知性風，與一般網美沒有太大區別。

山岸逢花穿衣風格多為甜美路線。（圖／aikayamagishi Instagram）

山岸逢花2020年被AV達人一劍浣春秋爆料參與了與粉絲約P的企劃，被選中的幸運者可以跟山岸逢花滾床單且不須防護措施，推特上流出報名SOP與規範，首先要有推特帳號，且必須使用指定標籤，接著要替女神想一個宅在家DIY的方式，最有創意的就能得到山岸逢花的肉體，在當時引起粉絲轟動。