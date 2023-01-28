「溫柔堅韌、繼續向前！」準行政院長陳建仁28日在臉書公布了第二波新內閣的人員名單，同時更表示「穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是我這次組閣的原則」，更強調「用人唯才、適才適所，延續過去蘇貞昌院長團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事，為人民打拚」，最後也指出，「所有閣員將在這兩天就定位，待年假結束開工上班後，就會向國人同胞正式宣佈，讓我們團結一致，齊心打拚！」

陳建仁第二波閣員名單如下

內政部長：林右昌

文化部長：史哲

國立故宮博物院院長：蕭宗煌

教育部長：潘文宗

法務部長：蔡清祥

金融監督管理委員會主任委員：黃天牧

行政院環境保護署：張子敬

交通部長：王國材

衛生福利部長：薛瑞元

行政院農業委員會主任委員：陳吉仲

數位發展部長：唐鳳

國軍退役官兵輔導委員會主任委員：馮世寬

客家委員會主任委員：楊長鎮

原住民族委員會主任委員：夷將．拔路兒 Icyang．Parod

行政院人事行政總處人事長：蘇俊榮

行政院主計處主計長：朱澤民

台灣美國事務委員會主任委員：楊珍妮