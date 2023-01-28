台中王姓女子疑產後情緒不穩，去年間趁丈夫上班，涉嫌將9個月大的女兒毆打成傷，經送醫不治，當天王女單獨照顧女嬰，以物品重擊女嬰頭部，造成腦部及視網膜出血昏迷，經呂姓丈夫收到訊息後趕緊報案送醫，女嬰最後傷重不治，檢方依傷害致死罪嫌將夫妻2人起訴。

檢方指出，王女曾傳訊息給呂姓丈夫稱「差點丟她去馬桶」、「有一天會失手殺她」，所以檢方認為，呂男明知妻子狀況卻以工作為由，多次單獨留王和女兒在家，女兒的死其身為父親也應該負責。

檢警調查，王女生產後經醫師評估精神壓力來自小孩，呂也清楚妻子且多次陪同就醫，且王去年2次獨自照顧女嬰，因餵食被推開湯匙，亡情緒失控，朝女兒臉部、身體毆打成傷。

檢方指出，去年8月間，女嬰遭王女以不明物品重擊女嬰頭，當場造成女嬰腦部及視網膜出血並嘔吐昏迷，王拍影片傳給丈夫後自行叫車送醫，女嬰經急救日不治身亡。

檢方問訊時，王女辯稱當天在浴室放水讓女兒游泳完累了睡覺，到了晚上7點才發現女兒嘔吐昏迷，辯稱不知為何女兒會受傷。呂表示要上班，並反問「我要保護她什麼？她就在家」不作為釀悲劇。

檢方認為，呂男是智識正常、具生活經驗成年人，可預見王女停藥期間和女兒單獨在家可能發生傷害致死結果，卻僅因需上班就便宜行事，罔顧女兒身體、生命安全。偵結依傷害致死罪嫌起訴王女，另依傷害致死、遺棄致死等罪嫌起訴呂男。