2023台灣燈會在台北舉辦，其中一座位於國父紀念館展區的副燈，被批評為「天龍國的中華美學迅速強勢回歸，為台北人勾勒出一幅殭屍化濃妝的未來藍圖」。國民黨台北市議員徐巧芯表示，大過年的，側翼就不甘寂寞開始新春翻車啦。側翼批評國父紀念館展區的副燈，其實打到「自己人」，因為這是由交通部觀光局負責的。

徐巧芯今(28日)在臉書貼文表示，大過年的，側翼不甘寂寞開始新春翻車啦。幾個側翼想要臭今年台灣燈會的其中一個副燈，說是「華國美學回歸」。她到現場看過，其實很好看，而且是出自於大師藍永旗老師之手，但畢竟好看與否見仁見智，大家可以自己評論。

徐巧芯接著指出，幾個側翼為了臭台北市的批評，其實打到「自己人」，因為台灣燈會的國父紀念館展區的副燈，是由交通部觀光局負責的！側翼連功課都沒做，就直接翻車，耍寶給眾人看，實在太令人開懷啦！

網友紛紛表示，「退一萬步就算不是交通部負責的，燈會回到台北，會是新上任的市政府在一個多月就能完成設計發包展出？愛酸還吃錯菜。叫他們多照照鏡子」、「怎麼新春就這麼療癒，新年快樂啦」、「Wecare高雄還管到台北」、「不愧是幸福高雄，總是臭自己取悅別人」、「要當側翼也要做點功課再來當、不要當不夠格的會被笑」。