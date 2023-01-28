中疾控網站28日晚間發布20至26日的大陸全國新型冠狀病毒感染疫情情況，在院死亡病例6364例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡289例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡6075例。

中國疾控中心今發佈全大陸新冠感染情況，1月26日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新冠病毒感染現有住院病例21萬5958例，現有重症2萬6156例，其中新冠病毒感染重症1894例、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染2萬4262例。1月20日至26日，31個省區市和新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例6364例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡289例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡6075例。

截至1月26日，31個省區市和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗34億8974.6萬劑次，接種總人數13億1020.7萬人，完成全程接種12億7654.9萬人，完成第一劑次加強免疫接種8億2658.3萬人。其中，60歲以上老年人累計報告接種新冠病毒疫苗6億7822.4萬劑次，接種總人數2億4161.1萬人，完成全程接種2億3012.7萬人，完成第一劑次加強免疫接種1億9222.7萬人。