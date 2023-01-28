32歲韓國男星金正賢2021年因前女友徐睿知影響，2018年在主演韓劇《時間》記者會上不理搭檔「少女時代」徐玄一事被重提，停工近2年，最近以新劇《木偶的季節》復出，再度演出MBC電視台的劇集，他在（27日）記者會上數度表達對電視台及劇組演員和工作人員的謝意，他坦言，自己其實不太記得5年前的詳細經過，但是對於能夠再回到MBC電視台，他抱持莫大感激之情。

金正賢昨表示，在說長不長、說短不短的反省期間裡，我很感謝先向我伸出雙手的MBC電視台，在我身上發生了許多事情，我反省了自己並回顧過往，這也成為我更加堅強的契機。拍攝過程中，我很擔心是否會因為自己的關係，給劇組帶來困擾，我懷著感恩的心情，努力地準備演出，還請大家多多支持關照。而坐在一旁的林秀香見到他略顯緊張的神色，暖心地拍了拍他的肩膀，紓緩他的情緒。

首度和金正賢合作，林秀香在被問到與他搭檔的感想時表示：「金正賢跟木偶一角很契合，看著他就覺得我也要加把勁才行，有種回到初心的感覺。我們在劇中的台詞真的很多，這時候我跟他的默契就顯得格外重要，我們配合得很好，閒聊時還笑說一定要拿下最佳情侶獎。」

《木偶的季節》故事貫穿前世今生，林秀香也為此挑戰古裝劇情，她笑說：「因為我在《芙蓉閣之戀》裡穿過韓服，觀眾可能都以為我演過古裝劇，但其實這次是我的第一次，為了區隔角色，在前世的戲份裡，我盡量讓自己顯得哀悽、溫柔，拍攝現代的戲份時充分展現開朗、可愛一面。」而為了讓畫面增添浪漫美感，劇組更跑到陜川、慶州、聞慶等地取景。

除了金正賢跟林秀香外，金多順、安友淵、金吝勸、車清華等人也參與該劇演出，劇中跟林秀香互看不順眼的金多順感激地透露，戲外林秀香經常為她解惑，她們經常一通話就是好幾個小時，林秀香還經常誇她長得漂亮，給了她很大的信心。跟金正賢合作過《愛的迫降》、《哲仁王后》的「崔尚宮」車清華說：「再次跟金正賢合作，我覺得他的演技更有魅力了，這次我的角色眼裡只有木偶，一切的行動都是為了他。」

該劇描述金正賢飾演的死神「木偶」，每隔99年便要到人間休假一次，他附身在跟自己長得一模一樣的人類身上，並遇上了擁有神秘能力的女醫「韓季節」，展開奇幻、逗趣的浪漫愛情。首集林秀香目睹金正賢墜樓受重傷，就在以為他已經身亡時，沒想到他竟被死神附身，轉眼滿血復活，驚訝的林秀香還沒回過神，下一秒就被他狠掐脖子怒吼，也成為這段奇幻愛情的開端。導演白秀燦表示，劇中兩人越吵感情越好，充滿趣味的鬥嘴場面也是本劇的看頭之一。

《木偶的季節》每週六、日中午12點於愛奇藝國際站更新。