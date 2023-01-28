1月26日是印度的國慶日(共和國日、行憲日)，舉行了相當盛大的閱兵大典。在活動當中，還看到相當獨特的駱駝騎兵部隊，這批駱駝身著黃綠迷彩，騎士拿著各種現代武器，包括步槍、衝鋒槍，還有81公釐迫擊砲，相當有看頭。

任務與目的(task and purpose)報導，印度的駱駝騎兵，源自英國統治時期，由甘加辛格(Maharaja Ganga Singh)成立的比卡內爾駱駝軍團(Bikaner Camel Corps)，主要擔任邊境巡邏。到了一次世界大戰，英國在印度成立了帝國駱駝軍(Imperial Camel Corps)，在中東地區作戰。在印度獨立之後，駱駝騎兵部隊又回歸到邊境安全巡邏為主，並且在1976年首次參加共和國日遊行。

今年的遊行是印度駱駝騎兵的新里程碑，因為這是有史以來，第一次出現女性騎手參加。

雖然邊境安全部隊的許多駱駝騎兵，都穿著儀式服飾，顯然是象徵性為主，但是另一批駱駝騎兵卻看起來像實戰部隊，他們穿著叢林迷彩，攜帶各種武器，其中最驚人的是81公釐迫擊砲，就架設在駱駝背上。

The Camel Contingent of Border Security Force @BSF_India march past the saluting dais at #KartavyaPath



For the first time, female camel riders are participating in the parade, showcasing women's empowerment in various fields#RepublicDay2023 #RepublicDay pic.twitter.com/OrrCqaZ7Qq — PIB India (@PIB_India) January 26, 2023

穿著叢林迷彩與重武裝的駱駝，實在有些格格不入。首先，駱駝活躍於廣闊的沙漠和無樹草原，因此穿著叢林迷彩前往沙著，這顯然不是深思熟慮的選擇。

然後是迫擊砲，這實在匪夷所思，駱駝的駝峰，真能輕易吸收迫擊砲的後坐力嗎？想來還不樂觀。

不過，這不是在否定騎兵部隊在現代戰場的地位。事實上，美國在反恐戰爭期間也上了一課，在阿富汗戰場環境裡，在崎嶇的高原環境，還真的只有騎兵能夠適應那種戰場。美國陸軍在2004 年，還推出特種部隊的騎馬作戰指導手冊，特種部隊必須學會騎馬。

一種看法認為，印度今年閱兵特別強調駱駝騎兵，可能與印度與中國大陸的邊界衝突有關。今日印度在 2021年曾經報導，印度邊防部隊正在試驗使用駱駝在拉達克地區拖運步兵裝備。