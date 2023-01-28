許多人過年返鄉時都會搭乘高鐵節省時間，不過一位女網友表示，某天她剛好搭乘最後一節對號座的最後一排，隔壁就是站了一排的自由座，沒想到不只空氣變得很悶以外，旁邊女生的屁股還一直頂到她放在杯槽的飲料吸管，直到她向列車長反映後換座位才改善了這個情況。

原PO在Dcard發文表示，她使用網路訂票，被安排到最後一節對號座的最後一排靠走廊位置，隔壁就是自由座，由於自由座乘客們剛好站了一排，空氣變得很悶，「重點原本我的飲料放在杯槽，旁邊那女的屁股一直頂到我的吸管」。

原PO提到，幸好她長大了沒什麼面子可言，鼓起勇氣找了列車長幫忙，換到其他座位狀況就改善很多；原PO分享，當時自由座的乘客全都擠到車門旁，內側走道反而都沒有人，「只希望高鐵可以管制一下自由座的人數」。

對此，許多人紛紛回應，「高鐵現在是不是變成自強號2.0」、「台鐵車廂最後兩個位子也是，每次訂票都不希望選到，因為總是有人站在後面當背後靈」；另外也有列車長說明，「不好意思，是那個車長不盡責，如果是我隨的車，我都會去趕，自由座票只開放站立在自由座車廂以及各玄關」。