今年是鄧麗君70冥誕，雲林縣政縣府與褒忠鄉鄧麗君文化協會28日在褒忠鄉「鄧麗君出生地文化園區」舉辦「雲林的女兒-鄧麗君70紀念暨關懷孩童音樂會」，邀請歌手、樂團、家扶中心小朋友演出，重新詮釋鄧麗君的歌曲，並在現場發送紅包給褒忠鄉5所學校學生、家扶中心孩童，共度溫馨新年。

「雲林的女兒鄧麗君」音樂會，結合公益讓愛永流傳。（張朝欣攝）

以甜美溫暖歌聲征服無數歌迷的鄧麗君，出生在褒忠鄉田洋村，1995年5月因氣喘發作猝逝泰國清邁，得年42歲，雲林縣政府為紀念這位優秀的「雲林女兒」，將每年1月29日訂為鄧麗君日舉辦各種活動，28日音樂會由雲林副縣長謝淑亞等人共同主持，演繹21首膾炙人口的鄧麗君歌曲，吸引上百人共同緬懷鄧麗君。

謝淑亞表示，鄧麗君出生地已規畫為「鄧麗君出生地文化園區」，保存鄧麗君的相關物件與精神文化，疫情期間園區轉型成音樂療育基地，藉由老歌迷、年輕人翻新傳唱，讓鄧麗君的歌曲歷久彌新。此次活動募款將捐給家扶基金會與在地5所國中小，把鄧麗君的美好傳遞給下一代。

縣文化觀光處處長陳璧君說，鄧麗君幼年故居於2010年4月8日登錄為歷史建築，縣府已將其核定為縣定古蹟。1月29日是鄧麗君誕辰日，每年都吸引很多鄧迷。去年辦理鄧麗君浮空投影音樂會吸引眾多樂迷共襄盛舉，獨特的科技運用與舞台設計，榮獲國際設計獎項IAA的鉑金獎。

陳璧君指出，近年文化園區增設了褒忠鄉地方文化介紹，包含馬鳴山鎮安宮五年千歲、花鼓陣、龍岩糖廠、褒忠老街等，讓遊客除了認識鄧麗君，也能感受褒忠鄉的人文歷史。除了音樂會，本月22日起至2月12日，還有「掌聲的起點」展覽，邀請大家來體驗褒忠鄉的小城故事。