王大陸去年12月在大方認愛小3歲「大馬女神」蔡卓宜，更一起參加陸綜《哎呀好身材》曬恩愛，過年期間更陪女方回馬來西亞見家長，被傳好事近了，今（28日）小倆口更被直擊一同現身台北小巨蛋欣賞《極限震撼》，因該演出觀眾得全程站立，王大陸在擁擠的人群中，還霸氣環抱女友展現男友力，閃瞎現場眾人。

《極限震撼》28日邀請U：NUS一同演出。（寬宏藝術提供）

《極限震撼》今也邀請到《原子少年》冠軍男團「U：NUS」一同演出，吸引不少粉絲爭相搶票想與偶像最近距離見面，雖然是首次接觸到阿根廷傳統舞蹈，仍表現得相當出色，令全場嗨到最高點。高有翔表示，表演的型態跟往常的「U：NUS」完全不同，所以重複看了好幾次這個團隊過去的表演片段，想辦法把狀態調整到與其他舞者更相似。

因為國外團隊皆來自於非英語系國家的阿根廷，在合作上有不少語言隔閡，U：NUS有個秘密武器就是蔡承祐的招牌燦笑，高有翔說到，承祐碰見外國人比較害羞，但當他使出他招牌的笑容，一切瞬間變得合理，不需言語也能與外國舞者互動。蔡承祐也表示，本身的語文能力就不是特別厲害，這段過程中都在依靠有翔和昱廷，「對我來說真的是又好笑又想哭」。

《極限震撼》明日將來到最後一場演出，邀請知名單口喜劇演員曾博恩演出，將展現在舞台上不同的一面，購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。