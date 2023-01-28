準閣揆陳建仁今天公布第2波17位內閣名單，新閣員為前基隆市長林右昌任內政部長、高雄市副市長史哲任文化部長、文化部次長蕭宗煌任故宮院長；屬總統職權的外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三，預計明天透過陳建仁臉書對外公布。

陳建仁今天持續約詢新閣員，晚間公布第2波17位內閣成員名單，新任閣員包括內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院長蕭宗煌。

黨政高層晚間受訪指出，屬於總統職權的國安團隊，總統將與陳建仁再做討論，進行最後確認，預計明天會透過陳建仁（大仁哥）臉書，正式對外宣布外交、國防與陸委會首長的人事。

黨政高層表示，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正可望留任，但陸委會主委邱太三表達希望讓中生代接棒的想法，因此還在全力溝通慰留。

至於行政院副院長沈榮津是否裸退，黨政高層強調，後續還會倚重沈榮津的專業，協助總統進行產業的諮詢與溝通等重要任務；僑委會委員長童振源，另有任用。此外，健保署長內定由衛生福利部次長石崇良接任。

此次內閣改組也讓內政部、外交部、衛福部、文化部、財政部、陸委會等部會副首長與次長出缺，內定行政院副院長鄭文燦下午受訪表示，30日將完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午公布；陳建仁是分階段、分批次一一徵詢，仔細討論各部會未來業務重點，讓新內閣無縫接軌。

鄭文燦說，新內閣會盡快完成特別條例、特別預算、相關疫後復甦，以及經濟韌性、社會韌性、環境韌性等任務，這段時間雖然沒有公開，但都上緊發條。

行政院長蘇貞昌將於30日率內閣總辭，31日進行新舊內閣交接。黨政人士指出，30日下午將由陳宗彥、李孟諺舉行記者會，公布完整內閣名單，以及閣員的背景資料。

今天宣布的第2波17位內閣成員名單，新任閣員：內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院長蕭宗煌。

留任閣員：教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元、數位發展部長唐鳳、環境保護署長張子敬、農業委員會主委陳吉仲、金融監督管理委員會主委黃天牧。

還有：國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod）、客家委員會主委楊長鎮、行政院主計總處主計長朱澤民、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。